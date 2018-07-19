ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

سقوط "عيد تاكسي" بحوزته 12 تذكرة هيروين في مصر الجديدة

الخميس 19/يوليه/2018 - 02:29 م
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
كتب محمد صبرى
نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في القبض على متهم بحوزته مخدرات وهواتف مسروقة في مصر الجديدة.

وردت معلومات لمباحث مصر الجديدة بقيام متهم شهرته "عيد تاكسي" بالاتجار في المواد المخدرة في الميرغني وبإخطار اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة أمر بسرعة القبض على المتهم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم أثناء تواجده في الميرغني وعثر بحوزته على ١٢ تذكرة هيروين وهاتف محمول اعترف بسرقته من ربة منزل أثناء سيرها بالميرغني.

ترشيحاتنا

شاهد... أول ظهور لطليقة معز مسعود بعد زواجه من شيري عادل

قمة ترامب وبوتين.. الصور تكشف السيد والتابع

مصرع ١٠ أشخاص وإصابة ٢٥آخرين فى حادث تصادم مروع بالمنيا .. صور

تحذيرات من زلزال سيضرب إسرائيل يقتل ويصيب أكثر من 50 ألف شخص

برشلونة يحدد ثمن التخلي عن سيليسين

الزمالك يرحب برحيل طارق حامد للسعودية

جهاد جريشة يكشف موقفه من العرض الصيني

الداخلية تضبط 2 مليون قضية سرقة تيار كهربائى خلال شهر

نهضة بركان ضد المصري .. ترتيب مجموعة الفريق البورسعيدي بالكونفدرالية

تعرف على أنواع الحج " الإفراد والقران والتمتع "

3 دول عربية تحرمها ألمانيا من اللجوء إليها

تعرف على والدة الطفلتين المعنفتين في السعودية وتفاصيل الواقعة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف أقدم ورشة أثرية لصناعة فخار الدولة القديمة بأسوان.. صور

سرقة نوافذ مدرسة إعدادى في شبرا الخيمة.. فيديو وصور

أبوستيت يبحث مع سفير كازخستان بالقاهرة تكثيف التعاون الزراعي

وصول أول أفواج الحج الإندونيسية للسعودية ضمن مبادرة طريق مكة.. صور

أمين مجلس الآثار يكشف حقيقة لعنة تابوت الإسكندرية..صور

فيديو

أحمد ناقد: يجب فصل القومي للسكان عن وزارة الصحة.. فيديو صور
فتح باب حجز الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية 12 أغسطس .. فيديو
شاهد .. استشاري: 16٪ من سيدات القرى لا يصلهم وسائل منع الحمل
التموين: 150 رغيفا و50 جنيها شهريا تكلفة إضافة شخص على البطاقة
الضرائب العقارية: مد فترة التسديد شهرًا تيسيرًا على المواطنين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟