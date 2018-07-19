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تعليم

تنسيق الجامعات 2018.. استمرار عمل معامل حلوان أثناء صلاة الجمعة

الخميس 19/يوليه/2018 - 02:27 م
صدى البلد
ابراهيم الديب و مي شاهين
أكد الدكتور محمد حجاج، مدير مركز الحساب العلمي بجامعة حلوان، استمرار العمل بمعامل تنسيق الجامعة خلال الإجازات الرسمية لإنجاز مهمة تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالجامعات.

وأضاف "حجاج"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الجامعة قد وجهت بعدم إغلاق أي من معامل التنسيق حتى في وقت صلاة الجمعة حيث يسمح للموظفين الذكور فقط بالذهاب لأداء الصلاة، أما الإناث فسيبقين في المعمل لمباشرة أعمالهن.

وخصّصت جامعة حلوان 6 مكاتب تنسيق لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة موزعه كالآتي: المعمل المركزي بالحرم الجامعي بعين حلوان، معمل كلية الهندسة بحلوان، معمل كلية الهندسة بالمطرية، ومعملي كليتي التربية الموسيقية والفنون الجميلة بالزمالك، وكلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة.

وأعلنت وزارة التعليم العالى أن الحد الأدنى للمرحلة الأولى، للشعبة العلمية 394 درجة فأكثر أي بنسبة 96.10% بمجموع عدد الطلاب 28001 طالب، والشعبة الهندسية بحد أدنى 385 درجة فأكثر أي بنسبة 93.90% فأكثر بعدد طلاب 15267 والشعبة الأدبية، بحد أدنى 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80.00% 83539 طالبًا، بإجمالي 126807 طلاب.

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