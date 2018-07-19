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فن

فلانتينو يشعل حفلا بالإيقاع الخليجي في المهندسين

الخميس 19/يوليه/2018 - 02:23 م
صدى البلد
سعيد فراج
أحيا عازف الدي جي محمد فلانتينو الشهير بالساحر الأسمر، حفلا بأحد الملاهى الليلية المطلة على ضفاف النيل في المهندسين وسط حضور عدد كبير من السياح العرب الذين تفاعلوا مع إيقاعاته الموسيقية الخليجية.

وقدم فلانتينو، موسيقى ذات طابع خليجى والتى يتميز بها والتى يطلبها منه رواد المكان ويأتون خصيصا لسماعها والاستمتاع بها.

واختار فلانتينو عددا من الأغانى الخليجية لمشاهير المطربين العرب والتى على وقعها يقوم بإعادة خلطها عن طريق "المكسجة" لتشتعل الحفلات ويندمج الحضور فى الرقص، بعد أن يقوم فلانتينو بمعالجة الموسيقى التى بين يديه مستخدما فى ذلك الكثير من التقنيات كالتحرش أو التكرار أو تغيير الإيقاع والرتم وغيرها.
فلانتينو يشعل حفلا بالإيقاع الخليجي في المهندسين
فلانتينو يشعل حفلا بالإيقاع الخليجي في المهندسين
فلانتينو يشعل حفلا بالإيقاع الخليجي في المهندسين
فلانتينو يشعل حفلا بالإيقاع الخليجي في المهندسين
فلانتينو يشعل حفلا بالإيقاع الخليجي في المهندسين
فلانتينو يشعل حفلا بالإيقاع الخليجي في المهندسين

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