محافظ المنيا: منع النقل الثقيل من السير على طريق الشرفا لحين معالجته

صرح اللواء عصام البديوي، محافظ المنيا، أنه جارٍ مخاطبة قسم الطرق بكلية الهندسة بجامعة المنيا تنسيقا مع إدارة المرور وهيئة الطرق والكباري لدراسة أسباب تكرار تلك الحوادث في نفس المكان، لافتا إلى أنه سيجري التنسيق مع إدارة مرور المنيا لمنع نزول السيارات الثقيلة في الطريق الخاص بقرية الشرفا واستبداله بطريق ملوي أو الزاوية لحين معالجة طريق الشرفا فنيا.



وبحسب بيان، أسفر الحادث عن مصرع 12 شخصًا وإصابة 28 آخرين، معظمهم من عمال المحاجر، نتيجة اصطدام سيارة نقل محملة بالأسمنت وأخرى ربع نقل تحمل عمال محاجر بمنزل مكون من طابقين ويضم أسفله كافتيريا، وذلك بقرية الشرفا بمنطقة شرق النيل.



ورفعت مديرية الصحة درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات مدينة المنيا وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف الى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات المنيا العام والتأمين الصحي والمنيا الجامعي واتخاذ الإجراءات الطبية العاجلة للمصابين.