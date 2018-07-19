حملة لزراعة 1000 شجرة مثمرة بحي شمال الجيزة

بدأت محافظة الجيزة بالتعاون مع نقابة الزراعيين تنفيذ حملة لزراعة 1000 شجرة مثمرة من الليمون والبرتقال واليوسفى بحي شمال الجيزة، ضمن مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لزراعة مليون شجرة مثمرة على مستوى الجمهورية.



وقال اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، إن الحملة تقام على مرحلتين حيث بدأت المرحلة الاولى اليوم بميدان الكيت كات وشارع المحطة وأمام حديقة مدن آمنة بجوار مسجد سيدى اسماعيل الامبابي وميدان التروللي بمنطقة إمبابة.



وأشار إلى أن المرحلة الثانية تقام بحديقة الجزيرة الوسطى من نفق أحمد عرابى وحتى كوبرى عرابى وسيتم اضافه مناطق اخرى وفقًا للرغبات المقدمة من الأهالي.



وذكر أن المبادرة فرصة جيدة للتوسع في زراعة المسطحات الخضراء وإضفاء اللمسات الجمالية على الشوارع والميادين بالمحافظة، كما أكد أن أعمال الزراعة تتم بالتعاون بين الحي المختص ونقابة الزراعيين.