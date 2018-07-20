فضل صلاة 12 ركعة سنة مؤكدة في اليوم .. فيديو

قال الشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن السنن المؤكدة التى واظب عليها الرسول صلى الله عليه وسلم هي ركعتان قبل الفجر و4 ركعات قبل الظهر، وركعتان بعده، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء.



وأضاف أمين الفتوى خلال لقاءه على فضائية "الناس" أن من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة بني الله له بيتا في الجنة.



وتابع": جاء في فضل من صلى ثنتي عشرة ركعة في كل اليوم ، ما رواه مسلم عن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ ، إِلَّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ".

