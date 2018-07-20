ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

فضل صلاة 12 ركعة سنة مؤكدة في اليوم .. فيديو

الجمعة 20/يوليه/2018 - 01:02 ص
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن السنن المؤكدة التى واظب عليها الرسول صلى الله عليه وسلم هي ركعتان قبل الفجر و4 ركعات قبل الظهر، وركعتان بعده، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء.

وأضاف أمين الفتوى خلال لقاءه على فضائية "الناس" أن من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة بني الله له بيتا في الجنة.

وتابع": جاء في فضل من صلى ثنتي عشرة ركعة في كل اليوم ، ما رواه مسلم عن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ ، إِلَّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ".

ترشيحاتنا

شاهد.. محمد صلاح ينشر صورة جديدة في جزر المالديف

بكرى: تراجع وزيرة الصحة عن إذاعة السلام الوطنى موقف محترم

نصائح للفتيات قبل جلسات الليزر

مصر ترحب بجهود الرئيس البشير من أجل التوسط لإنهاء أزمة جنوب السودان

محمد العدل يسخر من وليد فواز بعد تصريحاته الأخيرة عقب الطلاق

إصابة جديدة بين أهالي شبرا بخوم بـ لدغة ثعبان

لهيطة يتبرأ من أزمة تصوير المنتخب بـ القبض على إسلام الشاطر

أشرف زكي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ جميل راتب .. فيديو

الصور الأولى من حفل زفاف المذيعة فرح علي والسيناريست محمد عبدالمعطي

طبيب الساحر التركي: عالجناه بمصل مصري أنقذ حياته .. فيديو

وزير الرياضة عن الأهلي والزمالك: محدش مع حد ضد حد.. فيديو

هنا الزاهد تدخل في نوبة بكاء على الهواء.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صور زفاف السيناريست محمد عبد المعطي والمذيعة فرح علي

مؤسسات الدولة إيد واحدة في استعادة كنوزها المنهوبة.. استرداد ٩٧٥ قطعة من ١٠ دول في عامين.. منها 586 في 2017.. صور

شاهد.. حفل افتتاح مهرجان المسرح القومى

تعلمي طريقة تنسيق الستائر على الدهانات والأثاث.. صور

تصاميم ونصائح تمنحك مساحة أكبر فى المطبخ.. صور

فيديو

صدى البلد في مقر مجلة البيت.. المجلة تحتفي بعددها السنوي وتستعد لانطلاقة الصيف في أغسطس.. فيديو
وزيري: مومياوات تابوت الإسكندرية تعود لعسكريين ماتوا دفاعا عن الوطن.. فيديو
السجيني: لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لها دور رقابي على المحافظين
الجنايات تصرح بعمل توكيل خاص لزوجة أحد المتهمين فى قضية اقتحام الحدود.. فيديو
معتز البطاوي: نسير في طريق النجاح مع سيراميكا كليوباترا بخطى ممتازة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟