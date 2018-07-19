بعثة الإسماعيلى تتوجه للقاهرة قبل السفر إلى عمان

غادرت بعثة فريق الكرة الأول بالإسماعيلى إلى القاهرة منذ قليل تمهيدا لاستقلال الطائرة المتوجهة لسلطنة عمان عند الساعة السادسة مساء لخوض غمار دورة صلالة الودية الدولية.



ومن المقرر أن يستهل الفريق مشواره بمواجهة الصفاقسى التونسى يوم الأحد المقبل على ستاد مجمع السعادة الرياضى بافتتاح الدورة.



وظهرت ملامح الاصرار والندية على وجوة اللاعبين سعيا لتحقيق نتيجة إيجابية التى تعد خير اعداد قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.