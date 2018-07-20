علي جمعة يوضح التصرف الشرعي لمن لم يستطع ذبح الهدي

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إن هناك كفارة لمن لم يذبح الهدي، قال الله عز وجل: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِى الحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى المَسْجِدِ الحَرَامِ}.



وأضاف جمعة في فتوى له ردا على سؤال "من لم يقدر على ذبح الهدي هل عليه كفارة؟ : " إذا فمن لم يستطع تطبيق هذا النسك وهو الذبح, فإنه ينتقل إلى الكفارة وهي الصيام.. ويبدأ صيام الكفارة والحاج ما زال في الأراضي الحجازية فيصوم أيام 5, 6, 7 من ذي الحجة, ثم بعد أن يعود يصوم سبعة أيام أخرى فتكمل بذلك عشرة أيام: {تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} , ثلاثة أيام هناك وسبعة أيام هنا.