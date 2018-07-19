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تعليم

بالأسماء .. ننشر أوائل الفرق الدراسية بزراعة بنها

الخميس 19/يوليه/2018 - 03:51 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
اعتمد الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها نتيجة بكالوريوس الزراعة لهذا العام والتى بغلت نسبتها العامة 79.13 % حيث تقدم للامتحانات 592 طالبا وطالبة تغيب منهم 12 ونجح 459 طالبا وطالبة.

وحقق قسم علوم الأغذية أعلى نسبة نجاح 100% كما حقق قسم وقاية النبات ايضا نسبة نجاح 100% وجاءت شعبة المحاصيل بقسم الانتاج النباتى فى المركز الثانى وحققت 94.44 % وحقق قسم التكنولوجيا الحيوية شعبة الوراثة 90% وقسم الانتاج النباتى شعبة البساتين 89.74 % وقسم امراض النبات 86.95 %.

كما اعتمد رئيس جامعة بنها نتيجه امتحانات بكالوريوس الزراعة بالبرامج الدراسيه للغة الانجليزية لهذا العام، حيث بلغت نسبة النجاح 82.3%.

وقال القاضي إن نسبة النجاح في برنامج التكنولوجيا الحيوية الزراعية بلغت 70% وفي برنامج أمن وسلامة الغذاء بلغت نسبة النجاح فيه 100% ، مشيرا إلى ان هذه البرامج تعد من البرامج المتميزة علي مستوي كليات الزراعة بالجامعات المصرية.

من جانبه قال الدكتور محمود مغربى عراقى عميد الكلية، إنه قد اعلان النتائج لجميع طلاب الكلية، مشيرا الى ان جميع نتائج الفرق الدراسية تم اعلانها وحصل طالبين على تقدير ممتاز فى الفرقة الاولى كما حصل ايضا طالبين على تقدير ممتاز فى الفرقة الثانية.

وأشار عراقى، الى أن 9 طلاب حصلوا على تقدير ممتاز فى الفرقة الثالثة وفى الفرقة الرابعة حصل 11 طالب وطالبة ايضا على تقدير ممتاز وفى الشعب وبرامج اللغة العربية حصل 13 طالب على تقدير ممتاز وطالبين على تقدير جيد جدا.

وينشر موقع " صدى البلد الإخبارى " اسماء الطلاب الاوائل على مستوى الفرق الدراسية بالكلية وترتيبهم والتقدير الحاصل عليه كل طالب وطالبة.
بالأسماء .. ننشر أوائل الفرق الدراسية بزراعة بنها
بالأسماء .. ننشر أوائل الفرق الدراسية بزراعة بنها

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