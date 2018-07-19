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حوادث

ضبط 3 موظفين بشركة بمدينة نصر استولوا على سيارة زميلهم

الخميس 19/يوليه/2018 - 05:28 م
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
كتب محمد صبرى
القى ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة القبض على 3 موظفين بشركة استولوا على سيارة زميلهم بسبب خلافات بينهم.

وكان قسم شرطة مدينة نصر أول قد تلقى بلاغا من محاسب بشركة بتضرره من 3 موظفين بالشركة لقيام احدهم باستدراجه بدعوى إحضار مفاتيح المكتب الخاص به لاستكمال بعض الأعمال بموقع عمل الشركة بالعاصمة الإدارية

وتوجه لمقابلته بمنطقة زهراء مدينة نصر مستقلًا سيارته وفور وصوله فوجئ بالمتهمين وقاموا بتهديده بأسلحة بيضاء " مطاوي " كانت بحوزتهم واصطحبوه كرهًا عنه لشقة بشارع السلاب ـ دائرة القسم واستولوا علي سيارته وفروا هاربين وعقب ذلك ساوموه علي دفع مبلغ 20 ألف جنيه مقابل إعادة السيارة

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقهم وراء ارتكابها تم ضبطهم

واعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع فتاة وقرر احد المتهمين أنه نظرًا لقيام الشركة عمله بوقف صرف الرواتب لبعض العاملين بسبب وجود عجز مالي بموقع عمل الشركة بالعاصمة الإدارية واعتقادهم أن المجنى عليه وراء ذلك فخططوا لخطفه لإجباره علي صرف رواتبهم وتسديد مستحقاتهم المالية طرف الشركة وفي سبيل ذلك تمكن من استدراجه وارتكاب الواقعه

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