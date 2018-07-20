تعرف على حكم من أحرم قبل أو بعد الميقات المكاني

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق إنه يجوز الإحرام قبل الميقات المكاني ولا بأس، لكن الذي يحرم بعد الميقات المكاني يكون عليه دم.



وأضاف جمعة ردا على سؤال "ما حكم من أحرم قبل أو بعد الميقات المكاني؟" ، أن الذي أحرم بالعمرة وذهب إلىٰ مكة وفك العمرة متمتعا وجلس في مكة فعندما يأتي وقت الحج يحرم من مكة، أو من مكان سكنه الذي ينزل فيه .



