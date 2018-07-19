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تعليم

جامعة بنى سويف تشارك فى المعرض الدولى للتعليم العالى

الخميس 19/يوليه/2018 - 03:59 م
صدى البلد
محمد عبد الحليم
شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف اليوم، افتتاح المعرض الدولى للتعليم العالى بدورته الثالثة والذى تنظمه مؤسسة أخبار اليوم بأرض المعارض بالقاهرة فى الفترة من 19 - 20 يوليو 2018 برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وبمشاركة جامعة بنى سويف، وأكثر من 50 جامعة حكومية وخاصة ومعهد عالى.

وأوضح منصور حسن فى بيان له، أن مشاركة الجامعة فى المعرض تأتى من خلال اعتماد الجامعة لسياسه جديده للتسويق لها وتعريف طلاب الثانوية العامة والطلاب الوافدين من مختلف الدول العربية والأفريقية بكليات الجامعة وبرامجها المختلفة باعتبار أن جامعة بنى سويف تتربع على عرش الجامعات المصرية من حيث عدد الكليات منها ما هو فريد من نوعه على مستوى الشرق الاوسط، فضلا عن البرامج المتميزة والتى تشمل كافة التخصصات العلمية، وفى مقدمة الجامعات الحكومية والخاصة فى تصنيف التايمز.

واضاف حسن، إن الوفد المشارك فى المعرض سيقدم العديد من المطبوعات والكتب والأقراص المدمجة للتعريف بالجامعة، لافتًا أن الموقع الألكترونى للجامعة تم تطويره، وذلك لتوفير جميع المعلومات للطلاب الراغبين فى الالتحاق بالجامعة.
جامعة بنى سويف تشارك فى المعرض الدولى للتعليم العالى
جامعة بنى سويف تشارك فى المعرض الدولى للتعليم العالى
جامعة بنى سويف تشارك فى المعرض الدولى للتعليم العالى

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