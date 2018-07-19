محافظ بورسعيد: بابي مفتوح للجميع

التقي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الخميس للمرة الثانية، عددا من المواطنين في إطار تفعيل الخدمة الجديدة "واتس آب" للتواصل مع المواطنين وعرض شكواهم ومقترحاتهم ومتابعة حلها مع الجهات المختصة وموافاة المواطن بالرد؛ مؤكدًا علي أن بابه مفتوح للجميع وأنه خلال مروره في جولاته اليومية الميدانية يقابل الكثير من المواطنين ويستمع لهم.





وتمثلت الشكاوي في طلب أحد المواطنين بحث حالته كمستحق لمحل في سوق الملابس المستعملة الجديد وتم بالفعل تحويله لإدارة التعاون الانتاجي المسئولة عن هذا الملف لحل مشكلته وعرضها مرة أخري علي المحافظ.





كما تقدم شاب آخر من مستحقي المرحلة الثانية من مشروع الاسكان التعاوني بعرض شكواه واستفسر عن الموقف الحالي للمشروع ، وبدوره قام المحافظ بعرض جهود المحافظة في هذا الملف وفقا لدورها كمسئولة عن توفير الأرض اللازمة لاقامة المشروع وتسليمها لهيئة تعاونيات الاسكان التابعة للوزارة المسئولة عن المشروع .





وأوضح المحافظ أنه تمت إزالة 58 عمارة بالأمين وناصر وتسكين 242 أسرة كانوا يقطنوها وتسليمها للهيئة التي طرحتها للمقاولين للانتهاء من الانشاءات ثم عقب العمل علي بحث الاحقيات والاعلان عنها والتي تجاوزت ال3 آلاف وحدة المخصصة للمشروع ككل تم قبول ما يزيد على 11 ألف حالة وعمل مرحلة ثانية للمشروع فتم تخصيص أرض البترول وأسوان وتم تسليمها للهيئة التي تقوم بدراسة التربة في الوقت الحالي قبل البناء ؛ نظرًا لصعوبة البناء علي أراضي بورسعيد إلا باتخاذ إجراءات معينة.





في حين تقدم زوجان من قاطني عزبة هاجوج - جنوب بورسعيد- التي يتم نقلها حاليا في وحدات سكنية جديدة بقرية النورس ضمن الخطة القومية للقضاء علي العشوائيات بتظلم لبحث حالتهم وتم تحويلهم للجنة المختصة بقيادة عبدالعظيم رمضان السكرتير العام المساعد للمحافظة لحل مشكلتهم ، والعودة مرة أخري لعرضها علي المحافظ.



