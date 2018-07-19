مدير أمن الغربية يوجه بتنفيذ قرار إزالة لمنزل آيل للسقوط..صور

أصدر اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية اليوم، توجيهاته إلى اللواء عبد اللطيف الحناوي حكمدار مديرية الأمن بالمحلة وسمنود لشن حملة مرافق لمسئولي الجهات التنفيذية بحي أول فى مقدمتها المحاسب مسعد داود رئيس الحي وعدد من القيادات التنفيذية لتنفيذ قرار إزالة منزل سكني ايل للسقوط بمنطقة سوق اللبن لتأمين أرواح المواطنين القاطنين بذات المنطقة.



وجاء ذلك فى إطار حرص المحافظة على ردع أى مخالفات وتنفيذ قرارات إزالة المنازل الآيلة للسقوط.

