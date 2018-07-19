سعفان يشاهد فيلم حكاية وطن خلال مبادرة مصر بكم أجمل

حرص اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، خلال ختام فاعليات المرحلة الثالثة لمبادرة "مصر بكم أجمل" لذوي الاحتياجات الخاصة، على متابعة فيلم تسجيلي تحت عنوان "حكاية وطن" لتوعية الحضور بحجم البطولات المشرفة التي خاضها شعب مصر العظيم على مدار تاريخه الحديث للدفاع عن أمن وإستقرار البلاد وتصديه للاستعمار وبناء الدولة القوية التي نحلم بها، وتصديه للإرهاب الأسود الذي يستهدف زعزعة أمن وإستقرار البلاد لإستكمال مسيرة البناء والتنمية من خلال إقامة المشروعات العملاقة من شبكات وطرق وكباري وأنفاق ومحطات كهرباء وطاقة ومشروعات غذائية وإقامة وحدات سكنية وإزالة وتطوير المناطق العشوائية لخلق حياة كريمة للمواطنين.





جاء ذلك بحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة وخالد المصري وكيل مديرية القوى العاملة بالشرقية، وعدد من نواب البرلمان بالمحافظة.





وأكد المحافظ أن شعب مصر العظيم سيظل القوة الفاعلة للحفاظ على أمن الوطن، مؤكدًا على ضرورة التكاتف والتوحد لبناء مصر الجديدة التي نحلم بها.



