265 طالبًا يشاركون في اختبارات الموهوبين بالمنيا

واصلت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع القومي لاختبارات الموهوبين رياضيا في تخصصات كرة السلة وألعاب القوي بالملعب الفرعي في نادي المنيا الرياضي، حيث تم إجراء الاختبار لـ265 طالباً وطالبة من خلال اللجنة المشرفة من قبل الاتحاد المصري لتلك الألعاب.





جاء ذلك بحضور ممثلي هيئة الرقابة الإدارية ومندى عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة ومندوبي القومسيون الطبي، والإسعاف ومديرية التربية والتعليم.



