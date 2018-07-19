265 طالبًا يشاركون في اختبارات الموهوبين بالمنيا

واصلت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع القومي لاختبارات الموهوبين رياضيا في تخصصات كرة السلة وألعاب القوي بالملعب الفرعي في نادي المنيا الرياضي، حيث تم إجراء الاختبار لـ265 طالباً وطالبة من خلال اللجنة المشرفة من قبل الاتحاد المصري لتلك الألعاب.
جاء ذلك بحضور ممثلي هيئة الرقابة الإدارية ومندى عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة ومندوبي القومسيون الطبي، والإسعاف ومديرية التربية والتعليم.
وقال مندى عكاشة، إن إجراء الاختبارات للموهوبين مستمر حتي 29 يوليو الجاري بإجمالي 1350 مشاركا ممن وقع عليهم الاختيار خلال المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أنه تم اختبار 28 طالباً في كرة السلة و56 في ألعاب القوي و12 في الملاكمة و122 طالباً في التايكوندو و16 طالباً في لعبة الجودو و31 طالباً في تنس الطاولة.