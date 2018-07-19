ليستر سيتي يوافق على المقابل المادي لشراء داني ورد حارس ليفربول

وافق نادي ليستر سيتي الإنجليزي على دفع 10 ملايين جنيه إسترليني من أجل الحصول على خدمات داني ورد، حارس مرمى ليفربول.



وأفادت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية اليوم الخميس، بأن ورد قادم إلى ليستر بهدف توفير المنافسة للحارس الأساسي، الدنماركي كاسبر شمايكل، وليس ليحل محله.



ومن المتوقع أن يجري ورد الكشف الطبي ويناقش البنود الشخصية في العقد الخاص به خلال الأيام القادمة.