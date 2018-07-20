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ديني

كيف يتعامل المسلم مع الابتلاء.. فيديو

الجمعة 20/يوليه/2018 - 04:11 ص
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الشيخ محمد مهنا مستشار شيخ الأزهر، إن الابتلاء الذي يتعرض له المسلم في حياته بما فيه من مشقةٍ وشدةٍ وعسر ومعاناة، إلا أن فيه منح إلهية وجوائز ربانية جعلها الله لعباده المؤمنين وللمجتمع والأمة المسلمة، فمنها رفع الدرجات وتطهير النفوس وتزكيتها.

وأضاف "مهنا" خلال لقائه على فضائية" الناس" مستشهدا بقوله تعالى: ما أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ" [الحديد: 22]، فلا يكمُلُ إيمانُ عبدٍ ولا يستقيمُ حتى يؤمنَ بالقدرِ خيرِه و شرّهِ.

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