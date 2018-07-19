تشغيل وحدة غسيل كلوي جديدة في دمياط خلال أيام

اعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، عن استعداد مديرية الصحة لبدء التشغيل التجريبي لوحدة الغسيل الكلوي بالوحدة الصحية بالمرابعين - كفور الغاب والتى تم تجهيزها بمشاركة المجتمع المدني.



واوضح المحافظ ان الوحدة تشمل ٧ ماكينات للغسيل الكلوي بينهم ٥ ماكينات تم توريدهم من قبل وزارة الصحة و٢ ماكينة تم التبرع بهم من قبل الأهالي بالإضافة إلى ٢ سرير عناية مركزة وبنك دم تخزينى.



كما أكد المحافظ خلال استقباله اليوم للنائب الهامى عجينة عضو مجلس النواب بالدقهلية وعددا من أهالى كفور الغاب أنه سيتم افتتاح الوحدة خلال الأيام القليلة القادمة متقدما بجزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم في هذا العمل الجليل.