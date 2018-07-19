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حوادث

شرطة النقل توجه حملة لإزالة الإشغالات وضبط الباعة الجائلين بالمترو

الخميس 19/يوليه/2018 - 03:52 م
شرطة النقل توجه حملة
شرطة النقل توجه حملة لإزالة الإشغالات وضبط الباعة الجائلين
مصطفى الرماح
وجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملة أمنية مكبرة استهدفت إزالة جميع الإشغالات والباعة الجائلين المتواجدين على مداخل ومخارج محطات مترو الأنفاق وداخل عربات المترو، وذلك للقضاء على جميع الإشغالات المتواجدة بمحيط محطات مترو الأنفاق لإعادة الانضباط وسيولة حركة مرور المواطنين.

أسفرت جهود الحملة عن تحرير 114 غرامة فورية "تدخين، نظافة، راكب دون تذكرة"، وتحرير 47 محضر بائع متجول بدون ترخيص ، و7 محاضر عبور شريط المترو من مكان غير مخصص، و11 محضر ركوب عربة مخصصة للسيدات، و38 إزالات إدارية "إشغالات"، وتنفيذ 61 حكما قضائيا متنوعا، و"4 قضايا مخدرات، قضية تسول، وضبط قطعة سلاح أبيض".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية لمواجهة كافة صور الخروج على القانون والتصدى الحاسم لمحاولات الإخلال بالأمن العام، لا سيما قيام الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بتفعيل دور الخدمات الأمنية المعينة لتأمين محطات ومرافق مترو الأنفاق.

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