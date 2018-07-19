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أخبار البلد

الأعلى للإعلام يجتمع الأحد المقبل لمتابعة أعمال اللجان

الخميس 19/يوليه/2018 - 03:54 م
صدى البلد
عبد الوكيل أبو القاسم
تعقد هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعها الدوري الأحد المقبل برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس لمتابعة أعمال اللجان المختلفة.

وتستمر أعمال المجلس لحين صدور التشكيل الجديد، وفقا لما جاء بالقانون الجديد، وبحث الملفات، كما يعقد الاجتماع الدوري للمجلس الأربعاء المقبل لبحث كافة الملفات والتقارير المعروضة.

جدير بالذكر أن مجلس النواب وافق الاثنين الماضي على مشروعات قوانين الصحافة والإعلام.

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