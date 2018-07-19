لهذا السبب تحدث الخيانة الزوجية.. وإليك حيل للتعامل معها

لا تقبل أى إمرأة الخيانة الزوجية أو مجرد التفكير فى وجود إمرأة أخرى فى حياة زوجها وهل يمجرد شعورها بذلك يكون الطلاق هو الحل؟ فكيف تتصرف المرأة لو اكتشفت خيانة زوجها؟



وأكدت أميرة حبارير استشارى علم النفس والعلاقات الأسرية، أن العوامل الاجتماعية والبيئية التي ينشأ فيها الزوج سبب رئيسى للخيانة، ونصحت كل امرأة فى حالة اكتشاف خيانة الزوج بالتفكير وعدم اتخاذ القرارات المتسرعة لأن بالتأكيد ستكون مشاعرها متضاربة وستكون النهاية حتما الطلاق.



وأضافت أنه قبل التفكير فى فكرة الطلاق يجب أن تحاول وضع يديها على السبب الرئيسى للطلاق فقد يكون رغبة الزوج فى كثير من الأحيان فى مزيد من الإهتمام بسبب إهمال الكثير من الزوجات للزوج بعد فترة من الزواج والانشغال بالأطفال والأعمال المنزلية.



وأكدت أنه فى الوقت نفسه يجب ألا تقوم الزوجة بإلقاء اللوم على نفسها فخيانة الرجل لزوجته لا تعنى وجود سلبيات لدى الزوجة أما إذا شعرت بالفعل أن إهمالها قد يكون السبب فعليها أن تسعى لإصلاح الأوضاع بين زوجها إلى أن تفقد الأمل نهائيا فى عودة الأمور إلى مجراها الطبيعى وفى تلك الحالة يكون الطلاق هو الخيار النهائى.