شاهد.. ختام تعاملات البورصة فى نهاية الأسبوع

انخفضت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 867.1 مليار جنيه، مقابل مستوى 873 مليار جنيه، رابحا 5.9 مليار جنيه.



في البداية تقول حنان رمسيس منفذ عمليات بالبورصة المصرية أن انخفض المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"، بنسبة 1% بالقرب من مستوى15417 نقطة، ومؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة، عند مستوى 752 نقطة بنسبة 0.34%.



وأضاف حسام عبد الرحمن منفذ عمليات بالبورصة المصرية، أن مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا انخفض بنسبة 0.27%، عند مستوى 1952 نقطة .