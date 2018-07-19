حاتم زكريا: اجتماع النقابة القادم يناقش أزمة الصحف المهددة بالإغلاق

ينتظر العاملون بجريدة الأهالى وبعض الصحف الحزبية الأخرى مناقشة أزمتهم خلال اجتماعات مجلس نقابة الصحفيين للبحث عن حلول.



وقال الكاتب الصحفى حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين لـ "صدى البلد"، إن ملف مشاكل الصحف الحزبية كبير وتعانى هذه الصحف من أزمات مستعصية، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا منها يعانى من أزمات مالية.



وحول مناقشة هذا الملف باجتماعات المجلس المقبلة اكد زكريا ان هناك ملفات كثيرة سيتم مناقشتها خلال الفترة المقبلة ، مشيرا الى انه ليست ازمة جريدة الاهالى منفردة بل هناك الوفد والاسبوع وصحف اخرى تعانى من عدم وجود الميزانيات الكافية لطباعتها والبعض منها تراكم علية مبالغ طائلة تكمن فى مديونيات الطباعة.