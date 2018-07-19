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رياضة

ويليان يحبط مدرب تشيلسي الجديد

الخميس 19/يوليه/2018 - 03:57 م
صدى البلد
نور عادل
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم، عن قرار البرازيلي ويليان نجم تشيلسي الإنجليزي بخصوص مستقبله مع البلوز في الصيف الجاري.

وبحسب ما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن ويليان قرر الرحيل عن تشيلسي في الصيف الجاري، بالرغم من رغبة ماوريسيو ساري، مدرب البلوز الجديد في بقائه مع الفريق.

وأضافت الصحيفة أن ساري طلب من ويليان خوض التدريبات معه لمدة أسبوع قبل حسم قراره بالرحيل عن البلوز لكن البرازيلي متمسك بموقفه بالمغادرة في الصيف نحو برشلونة.

وأشارت إلى أن ويليان يرى أن فترته في تشيلسي انتهت بعد 5 مواسم مع البلوز، لذلك يريد الرحيل خلال الفترة الحالية.

ولفتت إلى أن ويليان تحدث مع فيليب كوتينيو لاعب البارسا وزميله في السامبا، خلال مونديال روسيا عن انتقاله لبرشلونة.

وختمت الصحيفة بأن تشيلسي يريد 80 مليون يورو لترك ويليان، وهو المقابل الذي لم يعرضه برشلونة حتى الآن.

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