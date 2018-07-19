مشوار المصري الصعب فى الكونفيدرالية قبل مواجهة نهضة بركان.. فيديو

عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي بتعادل ثمين أمام نهضة بركان المغربي بدون أهداف، فى إطار مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بدور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية.



ويستعرض لكم موقع صدى البلد مشوار فريق المصري الصعب فى البطولة الإفريقية إلى أن وصل إلى دور الـ16 المكرر فى المجموعات.



افتتح المصري مشواره فى الكونفدرالية الإفريقية من دور الـ64 بمواجهة فريق جرين بافلوس الزامبي، وحقق فوزا عريضا على استاد بورسعيد برباعية نظيفة سجل للمصري آنذاك إسلام صالح وبانسيه ومحمد كوفي وإسلام عيسى قبل أن يخسر بهدفين مقابل واحد فى زامبيا سجل للفريق البورسعيدي أحمد جمعة.



وفى دور الـ32 الأول التقى المصري بفريق سيمبا التنزاني تعادل فى مباراة الذهاب بتنزانيا بنتيجة 2-2 سجل للمصري أحمد جمعة وأحمد شكري من ضربة جزاء، قبل أن يتعادل سلبيا فى بورسعيد ويصعد بقاعدة احتساب الهدف بهدفين خارج الديار.



وفى دور الـ32 اصطدم المصري بفريق موننا الجابوني الذي أقصاه الأهلي من دوري أبطال أفريقيا، على الورق تبدو المباراة سهلة لكن الفريق البورسعيدى واجه مصاعب كبيرة بداية من مباراة الذهاب فى الجابون والتي انتهت بهدف لكل فريق سجل للمصري أحمد جمعة، قبل أن يفوز المصري بصعوبة فى بورسعيد بهدفين لواحد، سجل للمصري محمد كوفي وإسلام عيسي.



وفى أول مباراة في دور المجموعات التقى المصري مع فريق يونياو دو سونجو الموزمبيقي فى بورسعيد واستطاع الفوز بهدفين مقابل لاشيء سجل آنذاك لابناء بورسعيد أحمد جمعة هدفين.



وفى المباراة الثانية واجهة المصري فريق الهلال السوداني وتعادل معه خارج الديار ، بهدف لكل فريق سجل هدف الفريق البورسعيدي اسلام عيسى.



وفى المباراة الثالثة أمس الأربعاء تعادل المصري سلبيا أمام نهضة بركان المغربي ليجمع خمس نقاط من ثلاث مباريات بدور المجموعات ويحتل المركز الثاني فى المجموعة برصيد 5 نقاط، قبل أن يواجهه الفريق المغربي فى الجولة الرابعة باستاد بورسعيد الدولي يوم الأحد 29 يوليو المقبل.