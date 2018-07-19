ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مشوار المصري الصعب فى الكونفيدرالية قبل مواجهة نهضة بركان.. فيديو

الخميس 19/يوليه/2018 - 04:17 م
المصري ونهضة بركان
المصري ونهضة بركان المغرب
محمد رشاد
عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي بتعادل ثمين أمام نهضة بركان المغربي بدون أهداف، فى إطار مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بدور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ويستعرض لكم موقع صدى البلد مشوار فريق المصري الصعب فى البطولة الإفريقية إلى أن وصل إلى دور الـ16 المكرر فى المجموعات.

افتتح المصري مشواره فى الكونفدرالية الإفريقية من دور الـ64 بمواجهة فريق جرين بافلوس الزامبي، وحقق فوزا عريضا على استاد بورسعيد برباعية نظيفة سجل للمصري آنذاك  إسلام صالح وبانسيه ومحمد كوفي وإسلام عيسى قبل أن يخسر بهدفين مقابل واحد فى زامبيا سجل للفريق البورسعيدي أحمد جمعة.

وفى دور الـ32 الأول التقى المصري بفريق سيمبا التنزاني تعادل فى مباراة الذهاب بتنزانيا بنتيجة 2-2 سجل للمصري أحمد جمعة وأحمد شكري من ضربة جزاء، قبل أن يتعادل سلبيا فى بورسعيد ويصعد بقاعدة احتساب الهدف بهدفين خارج الديار.

وفى دور الـ32 اصطدم المصري بفريق موننا الجابوني الذي أقصاه الأهلي من دوري أبطال أفريقيا، على الورق تبدو المباراة سهلة لكن الفريق البورسعيدى واجه مصاعب كبيرة بداية من مباراة الذهاب فى الجابون والتي انتهت بهدف لكل فريق سجل للمصري أحمد جمعة، قبل أن يفوز المصري بصعوبة فى بورسعيد بهدفين لواحد، سجل للمصري محمد كوفي وإسلام عيسي.

وفى أول مباراة في دور المجموعات التقى المصري مع فريق يونياو دو سونجو الموزمبيقي فى بورسعيد واستطاع الفوز بهدفين مقابل لاشيء سجل آنذاك لابناء بورسعيد أحمد جمعة هدفين.

وفى المباراة الثانية واجهة المصري فريق الهلال السوداني وتعادل معه خارج الديار ، بهدف لكل فريق سجل هدف الفريق البورسعيدي اسلام عيسى.

وفى المباراة الثالثة أمس الأربعاء تعادل المصري سلبيا أمام نهضة بركان المغربي ليجمع خمس نقاط من ثلاث مباريات بدور المجموعات ويحتل المركز الثاني فى المجموعة برصيد 5 نقاط، قبل أن يواجهه الفريق المغربي فى الجولة الرابعة باستاد بورسعيد الدولي يوم الأحد 29 يوليو المقبل.

ترشيحاتنا

كريستيانو رونالدو يفاجئ زوار المدينة المحرمة

هاني الناظر يحذر الأمهات من حمل طفلها في المطبخ

تحذيرات من زلزال سيضرب إسرائيل يقتل ويصيب أكثر من 50 ألف شخص

شاهد.. محمد صلاح يشارك جمهوره بصورة جديدة من إجازته

سعودي لم ينم منذ 30 عاما لهذا السبب

جزر المالديف تتفاخر بوجود محمد صلاح: أليس هذا كافيا لزيارتنا

لاعب جديد مرشح لمغادرة ريال مدريد

مصرع ١٠ أشخاص وإصابة ٢٥آخرين فى حادث تصادم مروع بالمنيا .. صور

تعرف على أنواع الحج " الإفراد والقران والتمتع "

رد ناري من مؤسس فيسبوك علي إسرائيل والهولوكوست

ليفربول يحتفل بإنجاز محمد صلاح في الدوري الانجليزي بطريقة متميزة

آخر أيام الإسكندر الأكبر.. وحقيقة التابوت المكتشف

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف أقدم ورشة أثرية لصناعة فخار الدولة القديمة بأسوان.. صور

سرقة نوافذ مدرسة إعدادى في شبرا الخيمة.. فيديو وصور

أبوستيت يبحث مع سفير كازخستان بالقاهرة تكثيف التعاون الزراعي

وصول أول أفواج الحج الإندونيسية للسعودية ضمن مبادرة طريق مكة.. صور

أمين مجلس الآثار يكشف حقيقة لعنة تابوت الإسكندرية..صور

فيديو

شاهد.. مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي في الخرطوم
بث مباشر.. نقل تابوت الإسكندرية لمنطقة آثار مصطفى كامل
شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسي للخرطوم
بث مباشر.. وصول الرئيس السيسي إلى السودان
شاهد.. راندة فخر: الحصول على الخدمات الحكومية اقتصر على الواسطة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟