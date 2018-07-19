برلماني: دعم فرق السعر بين التوريد والتصدير ضرورة لمساندة الفلاح

تقدم النائب خالد مشهور عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، حول اجراءات الوزارة لسد احتياجات السوق المحلى من الأسمدة فى ظل اتجاه الشركات الى التصدير.



وقال النائب، إنه على الرغم من إلزام وزارة الزراعة لشركات الاسمدة بتوريد احتياجات السوق المحلى قبل التوجه إلى التصدير، الا ان الشركات لم تخضع لهذا القرار بل انها تلجا للتصدير من خلال دفع 50 جنيها رسم صادر على الطن.



وأضاف أن الفلاحين وصغار المزارعين بحاجة الى دعم ومساندة الحكومة من خلال توفير الاسمدة والمستلزمات الزراعية اللازمة بأسعار تتناسب مع هؤلاء من أجل استمرار عملهم بالقطاع الزراعي والحفاظ على البقعة الزراعية.



وطالب النائب الوزارة بدعم فرق السعر بين التوريد للجمعيات الزراعية والتصدير لمساندة المزارعين فى الحصول على الأسمدة اللازمة لاستمرار عملهم فى الأرض، فى ظل الارتفاع المتزايد للأسعار.