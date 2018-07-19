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ديني

جهاد عامر: منتدى شباب صناع السلام يمثل خطوة ينبغي أن تستكمل

الخميس 19/يوليه/2018 - 03:52 م
صدى البلد
محمد شحتة
أشادت الدكتورة جهاد عامر، رئيس لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة عضو مجلس النواب، بدور "منتدى شباب صناع السلام"، في تعميق مفهوم الحوار والتعارف والتسامح، مشيرةً إلى أن مشاركة الشباب المتنوع الثقافات والحضارات في المنتدى شكلت عاملا مهما في نجاحه.

وأوضحت "عامر"، أن المنتدى، الذي نظمه الأزهر الشريف بالتعاون مع أسقفية كانتربري ومجلس حكماء المسلمين في الفترة من 8-18 يوليو الجاري في العاصمة البريطانية لندن، يمثل خطوة ينبغي أن تستكمل في دول أخرى في المستقبل القريب؛ لأنها تعمق لمفاهيم متعددة، تبتغي التنمية والسلام والأمان للإنسانية جمعاء.

وقالت إن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، حثَّ الشباب المشارك على التعارف والتسامح والالتفاف حول لغة واحدة، وهي لغة السلام بمفهومه العميق والشامل، وهي اللغة التي يمكن أن تجمع دول وحضارات مختلفة حول مفهوم واحد.

وشارك في المنتدى 25 شابًّا من أوروبا، اختارتهم أسقفيَّة كانتربري بلندن، و25 شابًّا من العالم العربي، اختارهم الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين من عدة دول عربية، مع الحرص على تنوع مشاربهم الدينية والتعليمية والثقافية، بما يعكس ثراء الشرق وتعدد جذوره الفكرية والثقافية.

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