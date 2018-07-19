حبس بشير التابعي لاشتراكه في مشاجرة بالقطامية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة محمد سلامة وإشراف المستشار أحمد حنفى، بحبس لاعب الزمالك السابق بشير التابعى ومدير إحدى الشركات لإدارة الأندية واثنين آخرين 4 أيام لمشاركتهم في مشاجرة بسبب الخلاف على إداة أحد النوادى داخل كومباوند.





وتبين من التحقيقات أن بشير التابعى مقيم داخل كومباوند في القطامية ونشب خلاف بينه وأحد مديرى الشركات لإدارة النوادى واستعان كل منهما ببودى جاردات، نشبت على أثرها مشاجرة بينهم مما أدى إلى ترويع المواطنين داخل الكومباوند وإصابة بعضهم.



