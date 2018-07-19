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حوادث

حبس بشير التابعي لاشتراكه في مشاجرة بالقطامية

الخميس 19/يوليه/2018 - 03:59 م
بشير التابعى
بشير التابعى
اسلام مقلد - رامى المهدى
أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة محمد سلامة وإشراف المستشار أحمد حنفى، بحبس لاعب الزمالك السابق بشير التابعى ومدير إحدى الشركات لإدارة الأندية واثنين آخرين 4 أيام لمشاركتهم في مشاجرة بسبب الخلاف على إداة أحد النوادى داخل كومباوند.

وتبين من التحقيقات أن بشير التابعى مقيم داخل كومباوند في القطامية ونشب خلاف بينه وأحد مديرى الشركات لإدارة النوادى واستعان كل منهما ببودى جاردات، نشبت على أثرها مشاجرة بينهم مما أدى إلى ترويع المواطنين داخل الكومباوند وإصابة بعضهم.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من أحد الأشخاص يقطن فى الكومباوند بوجود مشاجرة بين المتهمين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ وألقت القبض عليهم، وحررت محضراً بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق التى أصدرت قرارها السابق.

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