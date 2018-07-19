نائب: الزراعات التعاقدية ضرورة لتشجيع المزارعين

تقدم النائب محمد عبد الله زين نائب إدكو في البحيرة، بطلب احاطة من خلال مجلس النواب لتوجيهه للدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة حول خطة الوزارة لدعم الفلاح المصرى بعد قرار استيراد الارز.



وقال النائب ان الفلاح المصرى تعرض الى عدة صعوبات فى الفترة الاخيرة ما بين ارتفاع اسعار الاسمدة ومستلزمات الزراعة وقرار استيراد الارز وحظر زراعته، وجميعها تهدد بتدهور مستقبل الزراعة فى مصر.



وأضاف النائب ان الوزارة كان يجب ان تقوم اولا بتفعيل نظام الزراعات التعاقدية من أجل تشجيع المزارعين على الاستمرار فى الزراعة بالرغم من حظر زراعة المحاصيل الشرهه للمياة كالارز، الا ان الوزارة لم تفعل ذلك حتى الان.



وأشار النائب الى ضرورة القاء مزيدا من الاهتمام بالابحاث الزراعية للبحث عن سلالات اقل استهلاكا للمياه وتعميم زراعتها من اجل سد احتياجات السوق المحلى، واستمرار الزراعة التى يعمل بها ملايين من الفلاحين.



وأكد النائب على ان دعم الفلاحين وصغار المزارعين المصريين لابد ان يأتى على قائمة أولويات الوزارة، فهذه الفئة تعانى مع ارتفاع تكلفة اعباء الحياة الاقتصادية ولا يمكنها البقاء دون استمرار عملها فى الزراعة.