المحكمه تتسلم تقرير الأدلة الجنائية في قضية التخابر مع حماس

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى،محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و23 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية،في قضة التخابر مع حماس.



قدمت النيابة تقرير الأدلة الجنائية التابع بقطاع الأمن العام الذى يحمل رقم قيد 11436 لسنة 2018 والمؤرخ 3 يونيه 2018، والخاص بقرار المحكمة بتصوير المتهمين وإجراء المضاهاة بين صورهم ومحتوى الحرز رقم 8/1، ومرفق بالكتاب مظروف أبيض اللون دون عليه "بداخله التقرير الفنى وحرز الفحص وهو أسطوانة مدمجة وأمرت المحكمة بفض الحرز بعد أن تأكدت من سلامة أختامه.



وجاء فى التقرير أنه بفحص المقطع رقم 12 وجد بداخله 4 مقاطع فيديو، ويظهر فى المقاطع مجموعة كبيرة من أعضاء جماعة الإخوان مجتمعين داخل إحدى الأماكن المغلقة، وتم فحص الملف بعنوان 13 وبداخله عدد 2 مقطع فيديو وملف بعنوان 14 بداخله 3 مقاطع فيديو ويظهر بهم مجموعة كبيرة من أعضاء الإخوان مجتمعين داخل إحدى الأماكن وبإجراء المضاهاة بين صور الأشخاص ومقاطع ألفيديو تبين اتفاق الشكل العام والقياسات بين صورة المتهم محى حامد وصورة الشخص داخل مقطع الفيديو، ولم يتبين ظهور باقى المتهمين فى الفيديو موضوع الفحص.



وأضاف التقرير اتفاق الشكل العام والقياسات بين صورة المتهم محمد بديع وصورة الشخص الظاهر فى مقطع الفيديو، واتفاق الشكل العام والقياسات بين صورة المتهم محمد مرسى العياط وصورة الشخص الظاهر بمقاطع الفيديو، واتفاق الشكل العام والقياسات البيومترية وصورة الشخص الظاهر فى الفيديو،واتفاق الشكل العام والقياسات بين صورة المتهم محمد خيرت الشاطر وصورة الشخص الظاهر فى مقطع الفيديو.



ووجدت المحكمة بداخل الكتاب الأسطوانة موضوع الفحص وتقرير يحمل رقم قيد 11436 لسنة 2018 مؤرخ 3 يونيه 2018 مكون من 4 صفحات، مثبت به أنه تم تصوير المتهمين أحمد الحكيم، ومحمد رفاعة الطهطاوى، ومحمد خيرت الشاطر، وسعد الحسينى، كمال السيد، أسعد الشيخة، أحمد عبد العاطى، وسامى امين، وخليل العقيد، وعيد محمد إسماعيل، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، ومحمد مرسى، وفيما صاح المتهم محمد مرسى قائلا:" لم يحدث"، وأيمن على، وخالد سعد، جهاد الحداد، محمد الكتاتنى، محمد بديع، محى حامد، الحسن الشاطر، وإبراهيم خليل محمد، وعصام الحداد، وقد تم تصويرهم وإجراء المضاهاة على مقاطع ألفيديو المصورة لتحديد أشخاص المتهمين على مقاطع الفيديو المسجله، وأنه بفض الحرز رقم 8/1 بعد التأكد من صحة أختامه وجد أنه عبارة عن أسطوانة مدمجة تتضمن 2 مقطع فيديو وملف بعنوان 12، بداخله 4 مقاطع فيديو، وملف بعنوان 13 بداخله مقطعي فيديو، وملف بعنوان 14 بداخله 4 مقاطع فيديو، وتتضمن تلك المقاطع اجتماعات لجماعة أعضاء الإخوان داخل احد الأماكن المغلقة.



وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.