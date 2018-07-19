التصرف الشرعي لسيدة علمت بوفاة زوجها قبل الوقوف بعرفة

أرسلت سيدة سؤالا الى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق تقول فيه: " امرأةٌ ذهبت إلى الحجِّ معَ أخيها وقبلَ أن تَقِفَ بعرفات اتَّصَل بها أَحَدُ النّاسِ وأخبَرَها بوفاةِ زَوجِها، فماذا تَفعَلُ؟



رد الدكتور جمعة قائلا: لا ترجعُ وتُكمِلُ حجَّها، فإذا بَلَغَ المرأةَ وفاةُ زَوجِها قبلَ أن تَدخُلَ (الترانزيت)، أي قبلَ مُفَتِّشِ الجوازاتِ ييبغي عليها أن تَرجِع، أمّا بعدَ مُفَتِّشِ الجوازات فتَمضِي وتَذهَبُ للحجِّ، إذن فمَن تَلَبَّسَت بالحَجِّ لا تعودُ، أمّا مَن لم تَتَلَبَّس بالحَجِّ فينبغي أن تَرجِعَ.