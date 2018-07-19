اكتشاف حفرية ثعبان يبلغ عمرها 99 مليون سنة

اكتشفت بقايا حفرية لثعبان صغير، مدفونة داخل مادة من الكهرمان، في جذع شجرة متحجرة في ميانمار.



وتجمد الثعبان داخل كتلة الكهرمان، قبل نحو 99 مليون سنة، ويعتقد العلماء أنه عاش خلال عصر الديناصورات.



وقال البروفيسور مايكل كالدويل من جامعة ألبرتا في كندا لبي بي سي: "تعد تلك هي أقدم بقايا حفرية لثعبان صغير، يتم اكتشافها على الإطلاق".



وعاش الثعبان الصغير في غابات ميانمار، خلال العصر الطباشيري. وأعطي اسم ثعبان فجر ميانمار.



كما اكتشفت حفرية أخرى داخل مادة الكهرمان، يبدو أنها تحتوي جزءا من جلد ثعبان أكبر من الأول بكثير. ولم يتضح بعد ما إذا كان الثعبان الأخير ينتمي إلى نفس النوع.

