نائب:لابد من تنشيط التوعية والرقابة لحماية حقوق الأطفال المصريين

تقدم النائب ممتاز دسوقى عضو اللجنة التشريعية، بطلب احاطة من خلال مجلس النواب، لتوجيهه للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء حول استراتيجية الحكومة لحماية حقوق الطفل.



وقال النائب فى الاونه الاخيرة تم رصد العديد من الانتهاكات ازاء الاطفال تعددت ما بين الضرب والاهانة والتعذيب داخل نطاق الاسرة وبين عمالة اعداد كبيرة من الاطفال بما يخالف القانون.



واضاف النائب انه فى غضون شهر تم ضبط 1206 مخالفات لقانون الطفل تتمثل فى عمالة الاحداث وهو أمر ينذر بوجود كارثة كبيرة، نظرا الى المشقات التى يعانيها الطفل والتى تتعارض مع ضرورة توفير بيئة ومناخ امن لتنربية الطفل.



وطالب النائب الحكومة بضرورة تفعيل الرقابة على عمالة الاحداث من خلال وزارة القوة العاملة، وكذلك اطلاق حملات توعية تحت اشراف وزارة التضامن وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى لتوعية الاباء والامهات بخطورة الانتهاكات التى يتعرض لها الاطفال واثرها على مستقبلهم.