شون منديس يكشف موقفه من خطوبة حبيبته السابقة هايلي بالدوين

صرح النجم العالمي شون منديس لبرنامج التوك الشو الأسترالي The Project أنه بعث رسالة تهنئة لحبيبته السابقة عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين، بعد إعلان خطوبتها من مغني الراب الكندي جاستين بيبر.



وقال شون: " في اليوم الذي أعلن فيه الخبر بعثت إليه رسالة وقلت لها مبروك".



جدير بالذكر أن بيبر أعلن قبل أسبوع، خطوبته الرسمية من هايلي بالدوين بعد نشره لصور تجمعهما وذلك بعد أن قدم لها عرض زواج أثناء تواجدهما في جزر الباهما.

