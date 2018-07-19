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أخبار البلد

توافد مئات المواهب لاختبارات Arabs Got Talent 6 بالقاهرة

الخميس 19/يوليه/2018 - 05:53 م
صدى البلد
احمد سالم
وسط إقبال جماهيري كبير من المواهب من مُختلف الأعمار والإهتمامات، تتواصل على مدار اليوم وغد بالقاهرة إختبارات المرحلة الثانية من تجارب الأداء لبرنامج المواهب 6 Arabs Got Talent في موسمه السادس.

ولا تزال الفرصة مُتاحة أمام المواهب من كل الأعمار والجنسيات، لتقديم مواهبهم في الإختبارات اليوم وغدًا "الجمعه" على مسرح "جامعه النيل" بمدينة الشيخ زايد من الساعة الثامنة صباحًا وحتي العاشرة مساءً بحضور لجنة الإنتقاء الأوليّة، حيث تستمع اللجنة لأداء المشتركين لإنتقاء أبرز المواهب التي ستحصل على فرصة الإشتراك في مراحل البرنامج التالية. والفرصة مُتاحة أمام المواهب من الفئات العمريَّة المختلفة ومن كل الجنسيات للإشتراك في الإختبارات.

ويذكر أن إختبارات المرحلة الثانية من تجارب الأداء لبرنامج المواهب 6Arabs Got Talent في موسمه السادس قد بدأت في الجزائر يومي 9 و10 يوليو، ثم إنتقلت إلي تونس يوم 12 يوليو، وحاليا تُجري الإختبارات في مدينتي طنجة والدار البيضاء بالمغرب، وتنطلق الإختبارات بالإسكندرية بمسرح كلية النصر "فيكتوريا" يومي الأحد والإثنين 22 و23 يوليو، قبل أن تنطلق بالعاصمة الأردنية عمان يوم 26 يوليو وتليها بالعاصمة اللبنانية بيروت يوم 29 يوليو.

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