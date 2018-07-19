ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بث مباشر

سكرتير نقابة الصحفيين: اعتماد نتيجة قيد تحت التمرين خلال أيام

الخميس 19/يوليه/2018 - 07:38 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
قال الكاتب الصحفى حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن نتيجة القيد سيتم اعتمادها فور إعدادها من قبل لجنة القيد.

وأضاف زكريا فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن النتيجة لم تقدم للمجلس حتى الآن وسيتم اعتمادها فور انتهاء أعضاء اللجنة من إعدادها وتقديمها للمجلس، مشيرا إلى أن ذلك سيتم ذلك خلال الأيام القادمة.

الجدير بالذكر أن لجنة قيد تحت التمرين قد عقدت برئاسة خالد ميرى وعضوية إبراهيم أبوكيلة وحسين الزناتى يومى 26 و27 من الشهر الماضى.

ترشيحاتنا

نتنياهو يهدد بحل الحكومة الإسرائيلية بسبب اللغة العربية

نجل عبد الناصر يكشف معلومات جديدة عن حادث المنشية.. فيديو

الزمالك يكشف سر خطاب فيفا بمنع القيد لفترتين

مشوار الأهلي في دوري أبطال أفريقيا والمباريات المنتظرة..فيديو

تعرف على مواعيد بطولات كأس السوبر حول العالم

التموين: 150 رغيفا و50 جنيها شهريا تكلفة إضافة شخص على البطاقة

بعد انتشارها في المنوفية.. 3 خطوات تنقذك من خطر لدغة الثعبان

وزير الداخلية الأسبق: محمد مرسي كان مسئول الإخوان في ميدان التحرير.. صور

لاعب المنتخب الفرنسي: الاستحمام مع كأس العالم كان ضروريا

فستان زفاف زوجة حفيد كمال الشناوي يثير ضجة على السوشيال.. صور

النائب العام يأمر بضبط وإحضار سائق تريلا تسبب في مصرع 12 شخصا بالمنيا

شاهد.. الحقيقة الكاملة لواقعة الفنانة زينة فى دبى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر صور زيارة الرئيس السيسي للسودان

الساحر التركى لـ صدى البلد: المصل المصرى أنقذ حياتي.. فيديو وصور

20 فصلا وصالات متعددة في المدرسة اليابانية ببني سويف.. صور

اكتشاف أقدم ورشة أثرية لصناعة فخار الدولة القديمة بأسوان.. صور

سرقة نوافذ مدرسة إعدادى في شبرا الخيمة.. فيديو وصور

فيديو

في ذكرى رحيله.. مصطفى بكري: عمر سليمان مارس دوره تجاه وطنه بإخلاص
نجل جمال عبد الناصر: عمر ما دخل بيتنا مياه معدنية.. فيديو
السفير السوداني بالقاهرة: نفتخر بعلاقتنا مع مصر.. فيديو
طرح برومو فيلم Life Itself للعرض في سبتمبر المقبل.. فيديو
نجل عبد الناصر يكشف معلومات جديدة عن حادث المنشية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟