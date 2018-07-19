سكرتير نقابة الصحفيين: اعتماد نتيجة قيد تحت التمرين خلال أيام

قال الكاتب الصحفى حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن نتيجة القيد سيتم اعتمادها فور إعدادها من قبل لجنة القيد.



وأضاف زكريا فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن النتيجة لم تقدم للمجلس حتى الآن وسيتم اعتمادها فور انتهاء أعضاء اللجنة من إعدادها وتقديمها للمجلس، مشيرا إلى أن ذلك سيتم ذلك خلال الأيام القادمة.



الجدير بالذكر أن لجنة قيد تحت التمرين قد عقدت برئاسة خالد ميرى وعضوية إبراهيم أبوكيلة وحسين الزناتى يومى 26 و27 من الشهر الماضى.