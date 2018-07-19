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فن

جورج وسوف ينشر فيديو من حفلته في دمشق أمس

الخميس 19/يوليه/2018 - 05:55 م
صدى البلد
سعيد فراج
شارك الفنان السوري جورج وسوف مقطع فيديو قصيرا له عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، من كواليس حفلته أمس في موطنه سوريا، إذ شهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.

ورصد الفيديو لحظة وصول جورج وسوف إلى مقر الحفل الذي أقيم أمس في العاصمة السورية دمشق، وكان جمهور جورج في سوريا يحيطونه وسط حماية الحرس الخاص ومنظمي الحفل.

وعلى جانب آخر، يسجل جورج وسوف، أغنية سينجل جديدة تحمل عنوان "أمال أنا فين" والتي من المنتظر طرحها خلال الفترة المقبلة عبر قناة روتانا وقناته بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

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