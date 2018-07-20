تعليم البرلمان: لا يمكن تدريس مادة حقوق الإنسان بالمدارس

قال النائب هاني أباظة وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إنه لا يمكن من تدريس مادة حقوق الانسان للطلاب بالمدارس بأن تكون مادة يتم تدريسها والاختبار بها في امتحانات، مشيرًا إلى أنه لابد أن يتم تناول الوطنية وحقوق الانسان من جانب الاسلوب والتعامل مع الطلبة.





وأضاف "أباظة" في تصريحات لـ "صدى البلد" أنه لابد من تغيير التركيب والوعي والاولويات والفكر لدى الطالب، مشيرًا إلى أنه سيتم هذا التغيير من خلال المنظومة التعليمية ومعاملة المدرسين للطلبة، ومعرفة الواجبات والحقوق للطلبة من ةخلال التعامل، لافتاص إلى أنه لا يمكن أن يكون مادة يتم تدريسها.





وأشار وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، أن فلسفة التعامل مع الطلبة سيتم تغييرها في الفترة القادمة، حيث أنه سيتم توجيه الطلبة للاشتراك بالانشطة وذلك من خلال المنظومة الجديدة للتعليم التي أطلقها الدكتور طارق شوقي وزر التربية والتعليم.



