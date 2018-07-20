برلمانية: سيتم تدريس مادة الأخلاقيات بنظام التعليم الجديد

قالت الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن مادة حقوق الإنسان يتم تدريسها في جميع الكليات بالجامعات بشكل إجباري كمادة أساسية خلال السنوات الدراسة الجامعية، مشيرة إلى أن اللجنة طالبت بإلحاق المادة لمناهج المدارس في الفترة السابقة.



وأشارت "نصر" في تصريحات لـ "صدى البلد" إلى أن اللجنة طالبت بالحاق مادة خاصة بالأخلاقيات تتضمن المبادئ والقيم والوطنية ويمكن إلحاق حقوق الإنسان بها، موضحة أنه بتطبيق نظام التعليم الجديد سوف يتم تدريس مادة للاخلاقيات، مقترحة أن يتم تدريس حقوق الانسان بها، لكي لا يتم تحميل الطالب الكثيرمن المواد المقررة عليه.



كان النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب قد قال إنه سيتم تدريس مادة حقوق الإنسان بداية من العام المقبل كمادة أساسية للطلاب الذين تبلغ أعمارهم 7 أو 8 سنوات.

