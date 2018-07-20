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ثقافة

مكتبة الإسكندرية تحتفل بأسبوع رحلة العائلة المقدسة إلى مصر

الجمعة 20/يوليه/2018 - 08:05 ص
صدى البلد
طارق موسى
ينظم مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية احتفالية بعنوان "أسبوع رحلة العائلة المقدسة إلى مصر.. معرض أيقونات أثرية لرحلة العائلة المقدسة" وذلك يوم الأحد الموافق 22 يوليو 2018، في إطار التعاون مع كاتدرائية سانت كاترين للرهبان الفرنسيسكان بالإسكندرية، والمركز الثقافي الفرنسيسكاني للدراسات القبطية بالعمرانية.

تتضمن الاحتفالية معرضًا يضم صور جميع الأيقونات الأثرية في كنائس مصر المرتبطة برحلة العائلة المقدسة، وهو من إعداد الأستاذ كيرلس برسوم. بالإضافة إلى مجموعة محاضرات علمية عن الرحلة في الفن والآثار والمخطوطات.

تبدأ الفعاليات يوم الأحد الموافق 22 يوليو 2018 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بكلمات افتتاحية، تليها محاضرة الساعة الواحدة ظهرًا عن أهم الآثار المرتبطة برحلة العائلة المقدسة تلقيها الدكتورة ميري مجدي؛ مدرس الإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية.

ويلقي القمص يوسف الحومي مدرس التاريخ الكنسي بالكلية الإكليريكية فرع شبرا الخيمة والباحث بمؤسسة القديس مرقس للدراسات التاريخية محاضرة عن الوثائق التاريخية لرحلة العائلة المقدسة، وذلك الساعة الواحدة ظهر يوم الثلاثاء الموافق 24 يوليو 2018.

وتختتم الاحتفالية بمحاضرة للأستاذة الدكتورة شذا جمال اسماعيل؛ أستاذ الآثار والفن القبطي بقسم الإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان عن مسار العائلة المقدسة في مصر تراثًا عالميًا، وذلك الساعة الواحدة ظهر يوم الخميس الموافق 26 يوليو 2018 بمقر كاتدرائية سانت كاترين للرهبان الفرنسيسكان بالمنشية.

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