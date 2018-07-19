مران قوي لحارس مرمى الأهلي

أدي محمد الشناوي ومحمد الغندور ومصطفى شوبير حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ تدريبات منفردة اليوم الخميس على ملعب التتش تحت إشراف مصطفى كمال مدرب الحراس.



ويخوض الأهلي مباراة ودية أمام الجونة في الخامسة مساء اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة تاونشيب التي ستقام في بتسوانا 28 يوليو الجاري في رابع مواجهات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.