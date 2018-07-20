حكم إعطاء الرجل صدقة لزوجته

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الرجل إذا أراد أن يعطي صدقة لزوجته فلا يجوز ذلك لأنه مكلف بالإنفاق عليها.



وأضاف عثمان، فى لقائه بالبث المباشر فى إجابته على سؤال « هل يجوز إعطاء الرجل صدقة لزوجته؟»، أن غنى الزوجة بغنى زوجها فلذلك لا يعطي الرجل لزوجته زكاة أو صدقة ولكن إن كانت صاحبة مال وزوجها فقير فيجوز أن تعطى لزوجها من زكاة مالها فهو مكلف بالنفقة عليها ولكن هى ليست مكلفة بالإنفاق على زوجها.



