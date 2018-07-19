بوتين يهدد بالرد على محاولات ضم أوكرانيا وجورجيا إلى الناتو

هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالرد على ما وصفها بالأعمال العدوانية التي تهدد روسيا بشكل متكافئ بما في ذلك من يسعى إلى ضم أوكرانيا وجورجيا إلى حلف شمال الأطلسي.



وقال بوتين - خلال اجتماع مع السفراء ومندوبي روسيا في الخارج، اليوم "الخميس" - "إن روسيا سترد بشكل مكافئ على الأعمال العدوانية، التي تهدد روسيا بشكل مباشر".



وتابع "زملاؤنا في حلف "الناتو" يحاولون زعزعة الوضع، ويسعون لضم أوكرانيا و جورجيا إلى الحلف"، مؤكدا أنه يتعين على هؤلاء التفكير في عواقب هذه السياسة عديمة المسئولية.