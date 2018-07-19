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ديني

حكم الشرع في من مزق المصحف وقت الغضب

الخميس 19/يوليه/2018 - 07:36 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المسلم إذا غضب، عليه أن يتوضأ ويتحرك أو يخرج من المكان الذي يقف فيه.

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أن تمزيق المصحف غير جائز شرعا، ويحتاج إلى توبة، مشيرا إلى أن الأمر لو كان خارج عن الوعي فلا شيء عليه، لكن إذا فعل ذلك متعمدا عليه أن يتوب ويستغفر كثيرا ويراجع نفسه.

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