برلمانية تطالب بتزويد الوحدات بالأمصال لمواجهة أمراض الصيف

قالت النائبة اليزابيث شاكر، عضو لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، إن وجود أزمة فى توافر الأمصال واللقاحات بالمستشفيات، كانت وراء موافقة مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة لتوفير احتياجاتنا من اللقاحات والأمصال.



وأضافت "شاكر" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الأمراض تنتشر بشكل أكبر فى فصل الصيف، وتنتشر كذلك الحشرات، وما حدث فى البحيرة من وجود الأفاعي ووفاة عدد من المواطنين، دليل على ذلك، مشددة على ضرورة توافر اللقاحات والأمصال بالوحدات الصحية، لمواجهة هذه المرض، وتفادي ما حصل فى محافظة البحيرة.



ولفتت إلى أن التعاقد مع شركات لتوفير الأمصال واللقاحات أمر جيد، إلا أننا فى حاجة لوجود إدارة وتنظيم جيد، لتوفير احتياجاتنا من الخامات والأمصال، كسابق عهدنا.



ووافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الصحة والسكان، بالتعاقد بالأمر المباشر مع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات بمبلغ مالي في حدود 2٫5 مليار جنيه لتدبير احتياجات الوزارة من اللقاحات والأمصال.