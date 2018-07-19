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ديني

الأطرش يوضح ما يجب على الحاج فعله قبل الذهاب لأداء الفريضة

الخميس 19/يوليه/2018 - 04:54 م
عبد الحميد الأطرش
عبد الحميد الأطرش
عبد الرحمن محمد
أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، أن هناك أمورا ينبغي للحاج أن يضعها في حسبانه قبل الذهاب الى الحج، حتى يتحقق له الحج المبرور، وأول هذه الأمور الإخلاص لله ويقصد به وجه الله تعالى فيحج مبتغيا الأجر من الله راجيا ثوابه مع استحضار نية التقرب إلى الله.

وقال الأطرش لـ"صدى البلد": "كما يجب على الحاج التعرف على مناسك الحج والتفقه فيها حتى لا يقع في محظورات الحج التي قد تبطله أو تحتاج إلى فدية، كما ينبغي عليه أن يختار لحجه نفقة طيبة من مال حلال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا".

وأوضح أنه يجب على من سيتوجه لأداء الحج أن يسدد ما عليه من ديون، فإذا لم يستطع فليطلب منهم السماح له بأداء الحج وأن يسدد بعد العودة من الفريضة مع الحرص على انتقاء المرافقين له في مناسك الحج حتى يكونوا عونا له على عبادة الله وتذكيره ببعض الأمور والسنن المستحبة في الحج.

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