نسرين أمين في حوارها لـ صدى البلد: الجمهور تعاطف مع شخصية مهرة لهذه الأسباب والشخصية أتعبتني وتجربة المسرح مشروع مؤجل

قابلت شخصية مهرة في الحقيقة

شخصية مهرة من أقرب الأعمال إلى قلبي

ممنوع الاقتراب أو التصوير يعكس حال الفن

شخصية فاتن في عزمي وأشجان جذبتني

سامح عبد العزيز مخرج متميز

مشهد قتلي هو الأصعب فى المسلسل





نسرين فتحت قلبها لـ صدي البلد للحديث عن كواليس العمل وردود الأفعال التي وصلت اليها وعن دورها في فيلم " سوق الجمعة " المقرر عرضه بدور السينما الفترة المقبلة .



عبرت النجمة نسرين أمين عن سعادتها البالغة بردود الأفعال التي وصلت اليها عن دورها " مهرة " من خلال مسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير" للفنانة زينة.



وقالت "أمين: إن الشخصية أخذت منها مجهودا كبيرا من أجل الخروج بهذا الشكل، فعلى الرغم من غدرها بصديقتها "كاميليا" التي تجسدها الفنانة زينة، إلا أن الجمهور تعاطف معها بسبب نهايتها غير المتوقعة وهي القتل، أيضا معاملتها الحسنة لشقيقها الذي كان يعاني من تأخر عقلي، كل هذه الأمور جعلت الجمهور يتعاطف معها.



وأضافت : شخصية " مهرة " من أقرب الأدوار إلى قلبي خاصة أنها تحمل العديد من الانتقادات بداية من وقوفها بجانب شقيقها الذي يعاني من تأخر عقلي بالإضافة إلى كرهها لشخصية " كاميليا " التي تجسدها زينة.



وقالت أمين إن شخصية "مهرة" التي قدمتها ضمن دورها في مسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير" للنجمة زينة أخذت تحضيرات كثيرة، خاصة أن الشخصية صعبة واتعبتها.



وأضافت: "الحمد لله ردود الأفعال التي وصلت لي عن الدور قوية، فالمجهود الذي بذلته نتج عنه نجاح جماهيري سواء من النقاد أو الجمهور".



وأكدت أمين أن شخصية " مهرة " نراها في حياتنا وحقيقية، فالمرأة الغيورة التي تغار من صديقتها بسبب استقرار حياتها العائلية أو المهنية.



وقالت : قابلت هذه الشخصية في حياتي ولكني دائما أؤمن أن الحياة مواقف لذلك لا أهتم بهؤلاء الأشخاص .



وتابعت : إن مشهد قتلها في مسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير "للنجمة زينة يعد من أصعب المشاهد في العمل.



وأشارت: أنا أخاف من شكل الدم، لذلك أصبت بحالة من الفزع عندما رأيته، كذلك مشهد خطف شقيقي الذي يعاني من تأخر عقلي.



وقالت الفنانة نسرين أمين إن كواليس مسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير" للنجمة زينة كانت أكثر من رائعة خاصة أن المخرج زياد الوشاحي كان مصدرا للسعادة والتشجيع لكل صناع العمل.



وأضافت: أن ما جذبها للمسلسل أولا القصة التي يتناولها، بالإضافة إلى الشخصية ودورها، فضلًا عن فريق العمل الذي سعدت بالتعامل معهم.



وقالت : إن مسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير" للفنانة زينة يعكس حال الوسط الفني.



وأوضحت نسرين أن المسلسل ناقش القضايا التي يعاني منها الفنانون عن طريق سرد قصصهم، فشخصية "مهرة" المرأة التي تغار من صديقتها موجودة بالفعل، وأيضا الوصول إلى التمثيل يحتاج إلى مجهود كبير كما رأيناه في المسلسل.



كما عبرت عن سعادها بردود الأفعال التي وصلت اليها عن شخصية " فاتن " التي جسدتها ضمن دورها في مسلسل " عزمي وأشجان " الذي عرض رمضان الماضي 2018.



وقالت نسرين :"هناك عوامل عديدة جذبتني للمسلسل أبرزهم تقديمي أكثر من شخصية، وهو أمر صعب ، لأن كل شخصية تحتاج لشكل معين وإجادة لهجات مختلفة، وطريقة أداء مميزة، والمسلسل كان تجربة من أقرب الاعمال لي قلبي ، والسبب الرئيسي في موافقتي عليه أنه سيجمعني بحسن الرداد وإيمي سمير غانم فالثنائي قنبلة تمثيل " فهو جذبني منذ الحلقة الأولى".



وأكدت أن مسلسل "عزمي وأشجان" الذي عرض رمضان الماضي كان أقرب الأعمال لقلبها، مؤكدة أن كواليس العمل كانت أكثر من رائعة.



وأضافت : أن الفنان سمير غانم كان يعاملها مثل ابنته ودائما يعطي لها النصائح ويتابع أداءها في كواليس التصوير.



مسلسل "عزمي وأشجان " بطولة حسن الرداد وإيمي سمير غانم ونسرين أمين وسمير غانم وبيومي فؤاد وأحمد حلاوة وأحمد سلطان ومحمد ثروت ومحمد لطفي وبدرية طلبة، ومن تأليف أحمد محيي ومحمد محمدي، وإخراج إسلام خيري.



وتدور الأحداث في إطار كوميدي حول عصابة نصب واحتيال مكونة من فردين هما عزمي وأشجان، يتعرضان لعدد من المواقف الكوميدية أثناء قيام ضابط بتتبع جرائم النصب التي يقومان بها.



عبَّرت الفنانة نسرين أمين عن سعادتها بالمشاركة في فيلم "سوق الجمعة" المقرر عرضه بدور السينما الفترة المقبلة.



وأضافت أمين : "أحب التعاون مع سامح فهو مخرج متميز، تعاونت معه أكثر من مرة، من خلال أعمال "الليلة الكبيرة"، و"بين السرايات"، و"حملة فريزر"، وأحبه على المستوى الشخصي والفني، لأن هناك تفاهما كبيرا بيننا في "اللوكيشن"، والفيلم نفسه سينال إعجاب الجمهور عند طرحه.



"سوق الجمعة" ينتمى إلى نوعية أفلام اليوم الواحد، حول عالم سوق الجمعة والأسر، التى تسكن فى هذه السوق والوافدين عليها والتجار وحياتهم الاجتماعية، وما يحدث من مفارقات طوال هذا اليوم، وتنتج عنها الكوميديا ضمن الأحداث، ومن المقرر طرحه فى موسم عيد الأضحى.



الفيلم يشارك فى بطولته كل من الفنان عمرو عبد الجليل ونسرين أمين ريهام عبد الغفور، دلال عبد العزيز، محمد لطفى، أحمد فتحى، محمد عز، محمود حجازى، سلوى محمد على وهو من قصة محمد الطحاوى وسيناريو وحوار أحمد عادل سلطان، وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج فيلم أوف إيجيبت أحمد عبد الباسط وأيمن عبد الباسط، منتج منفذ محمد نصار.



كما قالت الفنانة نسرين أمين إنها تعتبر المسرح مشروعا مؤجلا، لأنه يحتاج إلى مجهود كبير بحكم البروفات والعرض اليومي.



وأضافت "أمين" في تصريح لـ"صدى البلد": "لم أجد عملا مسرحيا يجذبني في الفترة السابقة، خاصة أنني أفضل أن أقدم الجديد، بالإضافة إلى أن المسرح له طعم آخر وأن الجمهور حكمه أسرع في هذه التجربة".

استطاعت النجمة نسرين أمين أن تحقق نجاحا جماهيريا كبيرا خلال الفترة السابقة من خلال أدائها في المسلسلين الأول "ممنوع الاقتراب أو التصوير " للنجمة زينة، والثاني " عزمي وأشجان " أمام النجمين حسن الرداد وايمي سمير غانم ..