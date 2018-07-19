ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

مجلس الدولة يلزم شركة صناعية برد ٣١ ألف دولار لهيئة الاستثمار

الخميس 19/يوليه/2018 - 05:27 م
مجلس الدولة - صورة
مجلس الدولة - صورة أرشيفية
محمد زهير
ألزمت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، الممثل القانونى لشركة نشاط صناعى ، بأن تؤدي مبلغ ٣١ الف دولار للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، كقيمة إنتفاع عن اشغالها لمساحة ارضي بلغت ٦ الاف متر لإقامة مشروع صناعى عليها ، ولم تؤد المبالغ المستحقة نظير هذا الإشغال

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها بأن المادة (36) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار نصت على أنه " في حالة مخالفة المشروع القائم لأي من أحكام القوانين واللوائح والقرارات يكون للجهات الإدارية إنذار المستثمر بإزالة أسباب المخالفة في مدة يحددها الإنذار في ضوء حجم المخالفة وطبيعتها مع إخطار الهيئة بالمخالفة وبالمدة المحددة في هذا الإنذار فإذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة كان للهيئة إصدار قرار مسبب بإيقاف نشاط المشروع ".

وأضافت حيثيات الحكم بأن هيئة الاستثمار والمناطق الحرة بالإسكندرية وافقت على طلب الشركة المدعى عليها بإقامة مشروع صناعى تخزينى على مساحة ٦ الاف متر ، وتسلمت الشركة الموقع فى عام ١٩٩٣ فلم تباشر الشركة النشاط الصناعى ، كما لم تقم بالوفاء بمقابل الانتفاع ، مما حدا بالمنطقة الحرة بالإسكندرية إلى إصدار قرارها بإلغاء موافقتها السابقة بإقامة المشروع واتخاذ إجراءات استرداد الموقع وتسليمه وسداد مستحقات الهيئة

وتبين لدي المحكمة إن الشركة المدعى عليها كانت تشغل الجزء الأكبر من أرض المشروع حتى تاريخ الإخلاء ، ولم يقم دليل من الأوراق على قيامها بسداد مقابل الإشغال عن الفترة من عام ٢٠٠٨ حتى عام ٢٠١٠ ، ومن ثم يجب الحكم بإلزامها بأداء هذا المقابل الذى يبلغ وفق الكشف الرسمى المقدم من الهيئة المدعية مبلغ ٣١ الف دولار

ترشيحاتنا

كريستيانو رونالدو يفاجئ زوار المدينة المحرمة

نتنياهو يهدد بحل الحكومة الإسرائيلية بسبب اللغة العربية

المنوفية تواجه الثعابين بقرية شبرا بخوم بالبيض المسمم وأمعاء الدواجن

ريال مدريد يقدم فينيسيوس لوسائل الإعلام .. غدا

تعرف على تشكيل الجونة لمواجهة الأهلي

مشوار الأهلي في دوري أبطال أفريقيا قبل مواجهة تاونشيب..فيديو

ناسا تكتشف نجما يدمر كواكب درب التبانة لأول مرة

5 أحداث تهز الوسط الفني خلال الأسبوع.. طلاق مي سليم من وليد فواز الأبرز.. واعتذار رحمة حسن عن الظهور عارية يثير الجدل

تعرّف على تشكيل الأهلي في ودية الجونة

صحيفة: العالم ينتظر لعنة التابوت المصري وظلام الـ100 عام

السيسي : الروابط بين مصر السودان خالدة كمجرى النيل

رئيس الاتحاد الفرنسي يكشف حقيقة إقالة ديشامب وقيادة زيدان للمنتخب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف أقدم ورشة أثرية لصناعة فخار الدولة القديمة بأسوان.. صور

سرقة نوافذ مدرسة إعدادى في شبرا الخيمة.. فيديو وصور

أبوستيت يبحث مع سفير كازخستان بالقاهرة تكثيف التعاون الزراعي

وصول أول أفواج الحج الإندونيسية للسعودية ضمن مبادرة طريق مكة.. صور

أمين مجلس الآثار يكشف حقيقة لعنة تابوت الإسكندرية..صور

فيديو

معدات ضخمة لنقل تابوت سيدي جابر من موقعه.. فيديو وصور
سوسن عز العرب: نهضة القاهرة لابد أن تولد من خلال مبدعين.. فيديو
شاهد.. مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي في الخرطوم
بث مباشر.. نقل تابوت الإسكندرية لمنطقة آثار مصطفى كامل
شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسي للخرطوم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟