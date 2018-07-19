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مجلس الدولة:لا يجوز للإدارية العليا نظر طعن إلا بحكم قضاء إدارى

الخميس 19/يوليه/2018 - 05:23 م
مجلس الدولة - صورة
مجلس الدولة - صورة أرشيفية
محمد زهير
أرست دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة ، مبدأ قانونيا مهما وهو شرط الإحالة من محكمة القضاء الإدارى الى المحكمة الادارية العليا كمحكمة موضوع ، لا يكون الا بحكم وليس مجرد تأشيرة رئيس المحكمة .

كما أرست مبدأ آخر بأن الدائرة الاولى بالمحكمة الادارية العليا ، هي محل اختصاص شامل لجميع منازعات الأحزاب السياسية منذ تكوينها وحتى انقضائها.

أرسي المبدأين المستشار أحمد ابو العزم رئيس مجلس الدولة ، وعضوية كل من المستشارين يحيي خضرى ، محمد حسام الدين ، اسامة محمود ، أنور أحمد ، ناجى الزفتاوى ، توفيق الشحات ، عبد الرحمن سعد ، محمد ماهر ابو العنين ، محمد حجازى ، حسنى درويش ، وبحضور مفوض الدولة المستشار رجب تغيان.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأن المبدأ الاول ،وهو شرط احالة محكمة القضاء الإدارى لدائرة الادارية العليا لا يكون الا بحكم ، وذلك إستنادًا على أن نص المادة ١١٠ من قانون المرافعات المدنية والتجارية الذي يقضي بأنه " على المحكمة اذا قضت بعدم الاختصاص ، عليها ان ان تأمر بإحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة ، " والامر هنا بالإحالة رهين بصدور حكم بها .

وتابعت حيثيات المبدأ الثانى والذي اقر بإن اختصاص الدائرة الاولى بالمحكمة الادارية العليا يعتبر اختصاصا شاملا لجميع المنازاعات السياسية ، بأن المُشرع في ظل العمل بتعديل قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١١ ، أناط بالدائرة الأولى بالادارية العليا اختصاص الفصل في أمرين الاول " الاعتراض على تأسيس الأحزاب السياسية " ، والثانى " طلب حل الحزب السياسي".

وينحصر الفرق بين قانون الأحزاب السياسية قبل تعديله وبعد تعديله ، في تحديد صاحب الصفة في الطعن على قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس الحزب ، فقبل التعديل كان صاحب الصفة في الطعن هو " ذوى الشأن ، طالبي تأسيس الحزب " ، اما بعد العمل به أصبح صاحب الصفة هو " لجنة الأحزاب السياسية ، بينما ظل طلب حل الحزب في القانونين منوطًا برئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية .

كما برر المبدأ بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع لعدم تقطع المنازعة او القضية ، لان منازعات الأحزاب السياسية تدور جميعها في فلك واحد ، والفصل فيها من خلال محكمة واحدة يعد ضمانة لإستقرار الأوضاع والمراكز القانونية للأحزاب السياسية ، ولتفعيل الدور المنوط بها في تحقيق التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعى بإعتبارها تنظيمات وطنية وشعبية ديمقراطية ، تعمل على تجميع المواطنين ، وتمثيلهم سياسيًا صبرًا لنص المادة الثالثة من قانون الأحزاب السياسية.

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